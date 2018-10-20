Приговор Манафорту объявят 8 февраля 2019 года

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Washington Post.

В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушении банкового законодательства и сокрытии счетов в иностранных банках.

Судья окружного суда Александрии (штат Вирджиния) Томас Эллис в пятницу по ходатайству прокуратуры снял 10 обвинений против экс-главы предвыборной кампании Трампа, по которым присяжные не определились в августе.

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Но судья сделал это "без ущерба для следствия", поэтому обвинения имеет право восстановить их позже.

Перед тем, как рассматривать спорные обвинения, прокуроры ожидали, пока Манафорт начнет сотрудничать с спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует возможное вмешательство России в выборы США 2016 года.

Однако окружной судья США отказался ожидать сотрудничество Манафорта и Мюллера. "Я не хочу бесконечно продолжать", - сказал он.

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The Washington Post пишет, что 69-летний Манафорт на судебное заседание в пятницу появился в инвалидной коляске и зеленой тюремной униформе и не вставал, когда судья Эллис говорил с ним.

Адвокат Кевин Даунинг заявил в суде, что "сейчас есть серьезные проблемы с содержанием под стражей Манафорта, связанные с состоянием его здоровья".

"Даунинг попросил, чтобы судья ускорил расследование и вынесение приговора, чтобы как можно быстрее решить этот вопрос. При этом, он не рассказал подробно о проблемах со здоровьем Манафорта", - отмечает WP.

"Я не судья, назначивший это пребывание в тюрьме", - сказал Эллис, но добавил, что он "будет иметь в виду эти замечания".

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