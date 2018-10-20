Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
20.10.18 02:11

Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны

Поздно вечером 19 октября депутаты Народного собрания Македонии одобрили предложения Правительства о начале внесении изменений в Конституцию относительно изменения названия страны.

македония

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает македонский Kanal5,

За такое решение проголосовало 80 депутатов из 120.

Против проголосовали 39 депутатов. Таким образом, внесение изменений в конституцию было принято минимальным количеством голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В референдуме о переименовании Македонии приняли участие менее половины избирателей, вопрос решится в парламенте

Напомним, что такое голосование было бы невозможным без поддержки переименования частью депутатов оппозиционной партии VMRO-DPMNE. В самой партии ранее заявляли, что готовы поддержать изменения в Конституцию только в случае одобрения нового названия страны на референдуме. Впрочем, этот референдум был признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.

Вместо этого изменение названия страны на Северную Македонию, а вместе с тем - возможность вступить в НАТО и начать диалог о получении членства в ЕС, поддержали 91,46% граждан, принявших участие в голосовании. Против выступили 5,65%.

Такие данные дали основание премьер-министру Зорану Заеву внести этот вопрос на рассмотрение парламента, пригрозив в случае отрицательного результата досрочными выборами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Македонии Заев хочет довести до конца изменение названия страны, несмотря на несостоявшийся референдум

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100