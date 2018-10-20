Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ: ранен один боец, уничтожены 4 оккупанта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями - три раза вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям наших войск в районах Крымского, Авдеевки и Гнутово.

Также противник продолжает применение гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединский.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное.

По данным разведки, в течение 19 октября, четверо оккупантов были уничтожены и еще двое ранены.

С начала суток враг огневой активности не проявлял.