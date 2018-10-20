Бабье лето заканчивается: с выходных в Украине наступает похолодание

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на странице в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Так, в субботу и воскресенье в большинстве областей Украины столбики термометров упадут до +8+14 градусов.

На востоке, местами в центральных областях и в южной части, например, в Запорожье, Черкассах, Днепре, Одессе, Харькове, еще удержится теплая погода. В субботу воздух там прогреется до +15+20 градусов, однако уже в воскресенье похолодает до +13+18 градусов.

20 октября осадков в Украине не предвидится, а вот в воскресенье, 21 октября, в западной части и вечером в восточных областях пройдут небольшие дожди.

В Киеве также в выходные похолодает. Температура воздуха в субботу снизится до +15 градусов, а в воскресенье до +13 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 4-8 градусов тепла.

На следующей неделе похолодание усилится, температура воздуха снизится еще на 3-6 градусов.