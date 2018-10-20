Капитан ВВС США Оболонский запустил сбор денег для помощи семье погибшего украинского летчика Ивана Петренко

Об этом сообщила известный волонтер Любовь Шипович, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: При крушении Су-27 погиб пилот 114-й эскадрильи ВС Нацгвардии Калифорнии, - ВВС США

"Друзья, многие из вас знают об авиакатастрофе, случившейся во время воздушных учений "Чистое небо" в Украине, в результате которой погибли оба пилота, украинский и американский полковники. Капитан ВВС США, участник учений "Чистое небо" Роман Оболонский (родом из Киева) запустил кампанию на GoFundMe, чтобы собрать деньги для семьи погибшего украинского летчика Ивана Петренко.Пожалуйста, подумайте над тем, чтобы пожертвовать, а также поделиться данной информацие с друзьями и подписчиками", - написала она.

Желающим принять участие нужно пройти по этой ссылке.

Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.

По данным пресс-центра ВС ВСУ, командиром погибшего экипажа из двух пилотов был полковник Иван Петренко, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.