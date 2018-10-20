Реформа полиции - один из самых ярких элементов того, как может выглядеть современная Украина, - замгоссекретаря США Мэдиссон

Так считает заместитель государственного секретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирстен Мэдиссон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой сайт МВД Украины.

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"Реформа полиции – это один из самых ярких элементов того, как может выглядеть современная Украина. Ваша Патрульная полиция, ваш отдел спецназначения "КОРД", а также Пограничная служба внедряют передовые западные стандарты и практики в своей работе", - сказала она на брифинге в пятницу в Киеве после встречи с директором НАБУ Артемом Сытником.

По словам замгоссекретаря США, гражданское общество в Украине также активно содействует антикоррупционным реформам.

"Детективы и прокуроры НАБУ и САП активно работают, чтобы расследовать резонансные коррупционные преступления", - добавила она.

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Кроме того с Кирстен Мэдиссон провел встречу министр внутренних дел Арсен Аваков, во время которой стороны обсудили возможности привлечения американских коллег в новых совместных проектах.

"Это была не одна встреча, а скорее несколько небольших встреч с Арсеном Аваковым. Мы обсуждали реформирования силовых структур с их представителями. В целом мои впечатления - положительные", - отметила заместитель госсекретаря США.