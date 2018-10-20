Участница "Дизель Шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП на Киевщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области, столкновение автобуса "Неоплан" и грузовика произошло в 5.55 ч. на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила. В результате аварии погибла женщина - пассажир автобуса.

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В автобусе находилось 14 пассажиров. Четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

Тело погибшей направлено в морг.

По предварительным данным водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. На месте работает следственно-оперативная группа, работники следственного управления полиции Киевщины, медики.

Водитель автобуса задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.





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Как сообщает в в Facebook портал dtp.kiev.ua, в ДТП "погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Еще 4 актеров получили тяжелые травмы".

Кроме того, смерть Марины Поплавской уже прокомментировал народный депутат Борис Розенблат.

"Маринка, Господи, как же так... Житомир и Украина только что потеряла яркого, талантливого, замечательного человека. Вечная память тебе", - написал политик.