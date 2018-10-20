Создателя прокремлевских сайтов в Финляндии Яницкина отправили за решетку и оштрафовали на 130 тысяч евро

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", это уникальный для Европы случай столь сурового наказания для человека, признанного производителем fake news.
"У Ильи Яницкина есть русские корни, но он уроженец и гражданин Финляндии. Впрочем, симпатии к исторической родине у него явно имеются: на основанных им сайтах MV-Lehti и Uber Uutiset Яницкин размещал, в частности, переводы материалов телеканала RT и других российских официозных и пропагандистских СМИ. Правда, осужден он был не за это: на Яницкина подали в суд двое журналистов и студенческий активист, подвергшиеся с его стороны угрозам и клевете. В качестве основного истца выступала журналистка медиахолдинга YLE Джессика Аро, известная своими расследованиями деятельности российской "фабрики троллей"", - говорится в материале издания.
Отмечается, что вместе с Яницкиным на скамье подсудимых также присутствовал финский сторонник России и Путина Йохан Бекман, который поддерживал контакты с сайтами Ильи Яницкина, публикуясь там под псевдонимом. А также помогал ему в травле "идеологических противников". Их электронная переписка была обнаружена в ходе следствия. Приговор в отношении Бекмана – более мягкий: год заключения условно и обязанность выплатить 10 тысяч евро потерпевшим.
Защита Ильи Яницкина и Йохана Бекмана намерена обжаловать приговор хельсинкского суда.