Еще один пострадавший при нападении на техникум в оккупированной Керчи оказался в больнице

Пострадавший при взрыве и стрельбе в керченском политехническом колледже госпитализирован после повторного обращения к медикам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Продолжают поступать те, кто ранее отказался от помощи. В РДКБ (Республиканская детская клиническая больница в Симферополе, – ред.) добавился 16-летний парень с травмами легкой степени тяжести", – сказала представитель так называемого Минздрава оккупированного Крыма.

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Таким образом, в медучреждениях Керчи и Симферополя сейчас проходят лечение 23 человека. Ранее сообщалось о 22-х. Еще 23 человека перевезли после трагедии в колледже из крымских больниц в медучреждения на территории России – в Москве и Краснодарском крае.

Таким образом, на сегодняшний день пострадавшими считаются 46 человек.

Напомним, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехе, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка.

Российские оккупационные власти первоначально завели дело по статье "теракт", но позднее переквалифицировали его на статью "убийство".

Прокуратура АРК открыла криминальное производство по статье "теракт".

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В оккупированном Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

Накануне в Керчи попрощались с погибшими при нападении.