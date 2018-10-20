Для подрыва арсенала под Ичней, скорее всего, использовали "закладку", - Матиос

Заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что расследование взрывов на арсенале близ Ични в Черниговской области свидетельствует о возможных диверсионных действиях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". По его словам, за четыре дня до взрывов там видели двух неизвестных мужчин в камуфляже.

"Я могу уже сегодня сказать, с проведением допросов на полиграфе, достоверно установлено, что 4 числа, то есть, за четыре дня до взрывов, за 50-70 метров от технической территории, где были арсеналы, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, которые в ночное время, в 2:00 ночи, передвигались по периметру", - заявил А. Матиос в эфире телеканала "112 Украина" вечером в пятницу.

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Тогда, по его словам, поднятому по тревоге наряду найти этих мужчин не удалось. И после этого была усилена охрана.

"Скорее всего, это была закладка", – сказал военный прокурор, отметив, что свидетельств действий беспилотника в этом районе нет.

Матиос также сообщил, что арсенал в Ичне был одним из самых защищенных. "В тот момент, когда произошли взрывы, более 40 военных и военизированной охраны "с тайными секретами" по периметру в лесу находились в карауле".

Ранее Матиос заявлял, что в момент начала взрывов на арсенале вблизи Ични Черниговской области в зоне контроля работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

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