Гриценко о Балоге: он не возглавит мой штаб, но сотрудничать мы будем

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что нардеп Виктор Балога не будет возглавлять его штаб на выборах президента. Но при этом они в хороших отношениях и могут сотрудничать, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если людей волнует, будет ли Виктора Балога начальником штаба, – нет. Но как с человеком, как с депутатом… А я смотрю, что в большинстве случаев он голосует так, как голосовал бы я. Я видел, как он прошел Майдан, со знаком плюс. Вижу, как он помогает и 128-й, и другим бригадам. Где нужен совет – у него есть опыт в проведении избирательных кампаний. Мы будем общаться, ясное дело. Я не могу сказать, что у нас дружеские, но такие добрые товарищеские отношения. Сотрудничать будем", – сказал Гриценко в эфире телеканала "News One".

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5 сентября в СМИ появилась информация, что Балога будет главой избирательного штаба Гриценко. Сам будущий участник президентской гонки тогда заявил, что о каких-либо назначениях в его избирательный штаб говорить рано, ведь он еще не создан.

1 октября в интервью "Украинской правде" Балога заявил, что не будет руководить избирательным штабом Гриценко на предстоящих выборах президента.

"У нас с Анатолием Степановичем давняя история и давние дружеские отношения со времен Оранжевой революции. Он не раз ко мне обращался за помощью, и я ему никогда не отказывал. И сейчас он ко мне обратился и говорит: "Помоги". Я говорю: "Нет вопросов, помогу". Но, друзья, у меня нет задачи сделать из кого-то президента", – сказал он.

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