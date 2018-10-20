800 человек эвакуировали с вокзала во Львове после телефонного звонка о бомбе. ФОТО

Около 800 человек персонала и пассажиров эвакуировали утром в субботу на железнодорожном вокзале во Львове после сообщения анонима о минировании. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

После сообщения о минировании на месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы.





Силовики тщательно обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию – взрывоопасных предметов не обнаружено.

Полицейские устанавливают личность человека, который сообщил о ложном минировании, решается вопрос об открытии уголовного производства, отмечается в сообщении.

Накануне во Львове сообщили о минировании рекордного количества зданий – десяти гостиниц и фитнес-клубов, расположенных на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Науковой, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича. Ни в одном из них взрывных устройств не обнаружили. Тогда сообщение о минировании поступило по электронной почте.