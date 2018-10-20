Кабмин дополнительно выделил 100 млн гривен на "теплые кредиты", - Зубко

Кабинет министров Украины принял решение о дополнительном выделении 100 млн грн в 2018 году на программу "теплые кредиты", сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, информирует Цензор.НЕТ.

"На программу "теплых кредитов" дополнительно выделили в этом году 100 млн грн. Соответствующее постановление одобрили сегодня на заседании правительства", – написал Зубко в своем аккаунте в Твиттер в пятницу вечером.

Читайте на Цензор.НЕТ: С 1 ноября газ для населения будет стоить 8 550 грн за 1 тыс. кубометров, - Насалик

Как сообщалось ранее, Кабмин в апреле запустил финансирование "теплых кредитов" на 2018 год в государственных Ощадбанке, Укргазбанке и ПриватБанке. Возмещение за приобретение негазовых котлов составляло 20% (для субсидиантов – 35%), за утепление индивидуального жилья – 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД – 40-70%. Частные домохозяйства и ОСМД также могли получить дополнительные компенсации от местных властей.

30 августа банки приостановили выдачу "теплых кредитов" в связи с исчерпанием средств, предусмотренных данной государственной программой на 2018 год, сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) Сергей Савчук.

Также на Цензор.НЕТ: За 9 месяцев 2018 года Украина сократила импорт газа из ЕС на 25%

С начала 2018 года по "теплым кредитам" возмещено 270 млн грн. За все время действия программы ее участники получили 2,3 млрд грн компенсаций из госбюджета.

Государственная программа "Теплые кредиты" действует в Украине с октября 2014 года.

Кредиты выдают физическим лицам, а также объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). За эти деньги можно купить теплоизоляционные материалы, солнечные коллекторы, экономные лампы, счетчики для тепла и воды, металлопластиковые окна и двери, котлы и многое другое. Полный перечень допустимых товаров состоит из более чем 20 пунктов.