Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза. ФОТОрепортаж

Житель Черновицкой области пытался незаконно вывезти в Польшу предметы с символикой времен СССР, собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчина 1972 года рождения следовал за границу через пункт пропуска "Краковец". Во время пограничного контроля в его автомобиле правоохранители обнаружили коробки с орденами, медалями, документами к ним, более 900 паспортных бланков Советского Союза и другие предметы с подобной символикой.

Об этом пограничники проинформировали представителей Нацполиции Украины, которые в дальнейшем изъяли указанные вещи.

Решение о квалификации действий гражданина, а также о том, что делать с предметами, которые он перевозил через государственную границу Украины, будут принимать правоохранители, сообщили в Госпогранслужбе.



















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