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20.10.18 13:17

Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза. ФОТОрепортаж

Что делать с обнаруженным "богатством", правоохранители еще не решили.

Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза. ФОТОрепортаж

Житель Черновицкой области пытался незаконно вывезти в Польшу предметы с символикой времен СССР, собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчина 1972 года рождения следовал за границу через пункт пропуска "Краковец". Во время пограничного контроля в его автомобиле правоохранители обнаружили коробки с орденами, медалями, документами к ним, более 900 паспортных бланков Советского Союза и другие предметы с подобной символикой.

Об этом пограничники проинформировали представителей Нацполиции Украины, которые в дальнейшем изъяли указанные вещи.

Решение о квалификации действий гражданина, а также о том, что делать с предметами, которые он перевозил через государственную границу Украины, будут принимать правоохранители, сообщили в Госпогранслужбе.

Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 01
Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 02
Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 03
Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 04
Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 05
Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 06
Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 07
Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 08
Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 09

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