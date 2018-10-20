Бойня в оккупированной Керчи: психиатр охарактеризовал Рослякова, как "здорового нормального человека"

Об этом сообщает российская "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.

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Рослякова осматривал участковый психиатр Станислав Булаенко. Он сказал, что на момент осмотра подросток показался ему "здоровым нормальным человеком".

"Да, он прошел комиссию. Но их таких, знаете, сколько проходит? И я говорю: он был здоров. Я сказал: если бы он был болен, я бы ему не дал справку! Значит, он заболел после", - заявил психиатр.

Рослякова похоронят после проведения всех экспертиз.

Напомним, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехническом колледже, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка. Кроме этого 46 человек с ранениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях.

Российские оккупационные власти первоначально завели дело по статье "теракт", но позднее переквалифицировали его на статью "убийство".

Прокуратура АРК открыла криминальное производство по статье "теракт".

В оккупированном Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

Накануне в Керчи попрощались с погибшими при нападении.