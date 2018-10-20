Двое террористов сами сдались в полицию в Краматорске

В полицию Краматорска добровольно сдались два участника незаконного вооруженного формирования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что два местных жителя 1989 и 1984 года рождения в мае 2014 вступили в незаконное вооруженное формирование "ДНР".

Мужчины незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим на блокпосту Краматорска. В их обязанности входил осмотр автотранспорта, проверка документов у водителей и пассажиров. Однако, не прослужив месяца в "ДНР", "сослуживцы" поняли, что пропаганда отличается от реальности, а потому покинули ряды террористов, говорится в сообщении пресс-службы полиции.

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На некоторое время краматорчане выехали из города. Узнав о возможности освобождения от уголовной ответственности, они вернулись и добровольно обратились в полицию.

Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышла из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Сейчас полиция проверяет, не совершали ли сдавшиеся террористы преступлений против мирного населения. Если в таких преступлениях они невиновны, мужчины получат шанс на жизнь без тюрьмы.

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