Украинцу грозит 10 лет тюрьмы в Польше за попытку дать взятку дорожной полиции

Польская полиция задержала 25-летнего гражданина Украины за попытку дать взятку во время дорожного контроля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польське радіо".

По информации полиции, украинца задержали на одной из улиц города Ополе. Внимание полицейских наш соотечественник привлек тем, что, увидев их, попытался скрыть лицо солнцезащитным козырьком, а когда это не удалось – пытался спрятаться за рулем.

Полицейский патруль задержал автомобиль с водителем, который странно себя вел. При проверке выяснилось, что ранее польский суд запретил гражданину Украины управлять транспортными средствами. Когда полицейские узнали об этом, украинец предложил им взятку – 100 злотых и 30 евро взятки.

Гражданину Украины предъявлено обвинение в нарушении судебного запрета и взяточничестве. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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