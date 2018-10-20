Постановление ВР по санкциям в отношении телеканалов NewsOne и "112 Украина" вступило в силу

Соответствующее постановление парламента опубликовано в "Голосе Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Так, постановление №9157 "Об одобрении предложений относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" официально вступило в силу.

Напомним, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне в Донбассе и автокефальной церкви.

4 октября Верховная Рада приняла постановление об одобрении предложений относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (№ 9157), которое касается обращения в Совет национальной безопасности и обороны о введении санкций к семи юридическим лицам, указанным в структуре собственности телеканалов "112" и NewsОne.

На сайте телеканала NewsOne в разделе "Структура собственности" по состоянию на 30.03.2018 указано общество с ограниченной ответственностью "Новости 24 часа". Согласно информации на сайте телеканала "112 Украина", в структуру собственности канала входит шесть вещателей: ООО "Телерадиокомпания 112-ТВ", ООО "Ариадна-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТД "Выбор", ООО "Новый формат ТВ", ООО "Партнер ТВ".

Постановлением предлагаются такие ограничительные меры: блокирование активов, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на осуществление деятельности, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования, полный или частичный запрет действий с акциями компаний, запрет предоставления лицензий Национального банка на инвестиции в иностранное государство, запрет размещать валютные ценности на счетах и вкладах на территории иностранного государства, и др.