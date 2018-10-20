"Патриарх всея Руси-Украины", - Синод УПЦ КП утвердил полный и сокращенный титулы своего главы

Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) изменил правила титулования предстоятеля УПЦ КП, утвердив полную и сокращенные формы титула. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), информирует Цензор.НЕТ.

"Священный Синод изменил правила титулования предстоятеля Киевского патриархата. Отныне существуют его полный официальный титул и сокращенные его варианты, которые используются в повседневной жизни и богослужении и в отношениях с другими поместными церквами", – написал архиепископ Евстратий на своей странице в Facebook в субботу.

По его словам, полный официальный титул предстоятеля УПЦ КП звучит так: "Святейший и Блаженнейший (имя), архиепископ и митрополит Киева – матери городов Русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит".

Сокращенный титул имеет следующую форму: "Святейший (имя), патриарх Киевский и всей Руси-Украины", сообщил Евстратий.

"В отношениях с другими поместными православными церквами допустимой формой является "Блаженнейший архиепископ (имя), митрополит Киевский и всей Руси-Украины"" – пояснил архиепископ.

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Согласно решению Синода УПЦ КП, опубликованному на сайте Церкви, для предстоятеля УПЦ Киевского патриархата вводятся полная и сокращенные формы титула "в связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви, учитывая историческую традицию, практику поместных православных церквей и другие существенные обстоятельства".

Сейчас предстоятелем Украинской православную церкви Киевского патриархата является Филарет (Денисенко).

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