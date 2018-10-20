Порошенко бросил Украину в рабство МВФ, - Ляшко

Об этом в Facebook написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Почему это прямая вина Порошенко и его власти? Потому что за это время они не смогли навести порядок в добыче украинского газа и увеличить его объемы. Там тотальная коррупция!

Они не смогли внедрить программу энергосбережения и обеспечения кредитов на утепление домов. Там сплошной беспорядок!

Они не способны развивать экономику, создавать рабочие места и преодолевать бедность. Люди не имеют ни работы, ни достойной оплаты!

И это прямая вина Порошенко и его власти, которые занимаются коррупцией, а не развитием Украины", - отметил главный "радикал".

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При этом он заявил, что знает выход из сложившейся ситуации.

"Прежде всего: изменить власть, избрать нового президента, который предлагает радикально иную экономическую политику.

Восстановление национальной экономики, создание рабочих мест и гарантия достойных зарплат. И самим стимулировать свою экономику, покупая украинское.

Мы должны отказаться от рабства МВФ и самим определять экономическую политику.

Мы должны сделать власть ответственной и сильной, чтобы гарантировать порядок и радикальное изменение экономического курса.

Нам не нужны сотни депутатов для телешоу. Нам нужны люди с другим мировоззрением, способные защищать национальные интересы Украины и украинцев, а не постоянные заемщики кредитов под кабальные условия", - сказал Ляшко.