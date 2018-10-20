Потери на взорванных складах в три раза превышают расход боеприпасов за время пяти лет войны с РФ, - Бутусов

Об этом рассказал в своей статье на ZN.UA главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"29 октября 2015-го — взрыв склада сектора АТО в Сватово. Уничтожено 3500 т боеприпасов. Причина — диверсия противника.

23 марта 2017-го — взрыв крупнейшего в Украине арсенала в Балаклее. Уничтожено около 100 тыс. т боеприпасов. Причина — диверсия противника.

22 сентября 2017-го — взрыв склада боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в поселке Новоянисоль. Причина — халатность. Местные жители подожгли траву, но из-за отсутствия охраны склада возгорания никто не заметил, огонь приблизился к боеприпасам.

26 сентября 2017-го — взрыв одного из крупнейших арсеналов в Калиновке. Уничтожено 39 тыс. т боеприпасов. Причина — диверсия противника.

25 мая 2018-го — взрыв склада 92-й механизированной бригады в Старой Николаевке. Причина — артиллерийский обстрел противника. Склад длительное время находился в зоне действия артиллерии противника, вблизи крупного села, и о его значении и существовании были прекрасно осведомлены местные жители в округе.

9 октября 2018-го — взрыв одного из крупнейших складов боеприпасов в Ичне. Уничтожено около 65 тыс. т боеприпасов. Причина — диверсия противника

Балаклея, Калиновка и Ичня — три из шести крупнейших украинских арсеналов взорваны один за другим. За полтора года Украина потеряла примерно 40% всех запасов боеприпасов.

Более 210 тыс. т боеприпасов всех типов (начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами "Точка-У") взлетело на воздух.

Для сравнения — за пять лет войны и всевозможных учений и маневров Вооруженные силы потратили примерно до 70 тыс. т боеприпасов", - отмечает журналист.

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Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").