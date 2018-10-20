Потери боеприпасов на складах под Ичней составили 95%. СПИСОК

Об этом рассказал в своей статье на ZN.UA главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте также: Потери на взорванных складах в три раза превышают расход боеприпасов за время пяти лет войны с РФ, - Бутусов

Журналист отмечает, что ZN.UA получило данные о номенклатуре хранения боеприпасов на базе, большинство котоорых уничтожено, включая много ценных видов снарядов, которые очень дорого стоят на мировом рынке.

"Итак, на базе хранилось:

20 тысяч 152 мм гаубичных снарядов для САУ "Акация";

9 тысяч снарядов 152 мм гаубичных для САУ "Мста-С";

1300 203 мм гаубичных снарядов для САУ "Пион";

5500 122 мм гаубичных снарядов для САУ "Гвоздика"

567 тысяч 82 мм минометных мин;

335 тысяч 120 мм минометных мин (Ичня была одним из основных мест их хранения);

34 тысячи минометных мин САО "Нона";

3 тысячи реактивных снарядов 220 мм БМ-27 "Ураган";

22 тысячи танковых снарядов 125 мм;

117 тысяч 122 мм реактивных снарядов БМ-21 "Град";

76 тысяч 122 мм реактивных снарядов 9А51 "Прима" (РСЗО была принята на вооружение СССР в 1988 году, но широкого распространения не получила, на вооружении ВСУ этих РСЗО нет);

175 тысяч 30 мм зенитных снарядов для ЗСУ "Тунгуска";

150 тысяч 23 мм снарядов для ЗСУ-23 "Шилка";

1 миллион 176 тысяч 30 мм снарядов для БМП-2 (Ичня была одним из основных мест хранения этих снарядов);

700 тысяч ручных гранат;

537 миллионов автоматных патронов 5,45 мм;

148 миллионов автоматных патронов 7,62 мм.

Также были подорваны и другие виды боеприпасов к другим системам вооружений, которые находились на базе в малых количествах, например, мины к 240 мм самоходным минометам "Тюльпан", которых нет на вооружении ВСУ", - написал Бутусов.

Читайте также: Для подрыва арсенала под Ичней, скорее всего, использовали "закладку", - Матиос

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").