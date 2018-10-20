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20.10.18 16:21

Двое мужчин забросали здание ФСБ яйцами, их задержали, - Интерфакс

Инцидент произошел накануне вечером.

Двое мужчин забросали здание ФСБ яйцами, их задержали, - Интерфакс

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двух мужчин, кидавшихся яйцами в здание ФСБ на Большой Лубянке в минувшую пятницу. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

"Задержаны двое граждан, 1986 и 1981 годов рождения, которые около 22:00 пятницы кидали яйцами в здание по адресу Большая Лубянка, 2", – сказал собеседник агентства.

По его словам, оба задержанных утверждают, что нигде не работают. Проводится проверка, добавил источник.

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