Полиция установила личности людей, обливших фекалиями Гнапа

Полиция установила личности двух человек, причастных к нападению на журналиста Дмитрия Гнапа. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что правоохранители оперативно приняли меры по установлению правонарушителей, которые 19 октября облили Гнапа фекалиями в поселке Шишаки Полтавской области, куда он прибыл для участия в выездном заседании облсовета.

"Вскоре полиция установила двух человек, которые подозреваются в хулиганстве. Опрошены очевидцы, пострадавший и подозреваемые", – подчеркнул Тракало.

По его словам, предварительная квалификация зарегистрированного уголовного производства по статье Уголовного кодекса "хулиганство" изменилась на статью Административно-процессуального кодекса "мелкое хулиганство" по инициативе прокуратуры.

На нарушителей составили административные материалы, которые в дальнейшем направят в суд.

19 октября журналистка Кристина Бердинских сообщила, что Гнапа облили фекалиями в Полтавской области. Журналист приехал туда для участия в сессии облсовета, где должны были рассматривать выдачу лицензий на газодобычу.

Гнап заявил, что "депутаты забаррикадировались" в сессионном зале и "собираются продолжить дерибан газовых месторождений". Позже он сообщил, что прошел в сессионный зал.