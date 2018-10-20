С начала суток один украинский воин получил ранения, враг открывал огонь семь раз, - пресс-центр ОС

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Марьинка, Гнутово и Широкино. Вследствие обстрелов российских оккупантов, к сожалению, ранен один украинского военнослужащего. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - информируют в пресс-центре.

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Напомним, в минувшие сутки оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное. По данным разведки, в течение 19 октября четверо оккупантов были уничтожены и еще двое ранены.

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