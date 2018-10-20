Польша хочет купить у США мощную ракетную систему

Польша подала официальный запрос на покупку в США мощной ракетной системы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Согласно объявлению Министерства обороны Польши от 19 октября, страна предоставила США письмо с запросом на покупку высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142, или HIMARS.

Польша планировала закупить системы производства компании Lockheed Martin еще с 2015 года, однако первоначальные планы совместного производства столкнулись с препятствиями во время переговоров.

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Этим летом страна объявила о своем решении закупить систему HIMARS у правительства США через прямые военные закупки, подобно тому, как сделала ранее в этом году Румыния.

Румыния стала первой Восточноевропейская страной, приобрела HIMARS. Польша станет второй.

Обе страны, как и остальные государства Восточной Европы, работают над укреплением противовоздушной обороны, чтобы сдерживать российскую агрессию, угроза которой усилилась после оккупации Крыма Россией.

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Госдепартамент США в ноябре 2017 предоставил разрешения на возможную продажу 56 пусковых систем HIMARS на сумму 250 000 000 долларов.

Также в этом году Польша заключила официальное соглашение о покупке в США оборонной системы Patriot.





