При сборке ракеты-носителя "Союз" на Байконуре применяли грубую силу, что привело к аварии, - росСМИ

Такова предварительная версия, высказанная источником в ракетно-космической отрасли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.Ru.

"На подпятнике (специальном углублении на центральном блоке второй ступени) по бокам расположено два паза. На шаровой опоре бокового блока первой ступени для крепления в пазы имеется два выступа, а на передней части - шток, который при заведении в подпятник зажимается. Когда он разжимается, то идет сигнал на пирозамок открытия крышки реактивного сопла бака окислителя, чтобы отвести боковой блок от центрального, - рассказал источник РИА "Новости", знакомый с ходом расследования.

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"Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в "пакет", слегка загнули левый выступ, он не сразу вошел в паз - и его вогнали с силой. Когда ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку. Чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку".

Силовое воздействие привело к проблеме при отделении боковых ступеней на этапе вывода ракеты. Из-за погнутого выступа шаровая опора бокового блока не могла легко выйти из подпятника и во время полета протаранила центральный блок. При этом датчик штока сработал, и клапан, отвечающий за открытие реактивного сопла, открылся, но к тому времени уже произошла аварийная ситуация.

"Вопрос не в том, что забивали, а в том, почему не поменяли, если забили неправильно. Это повод поднять вопрос о компетентности людей, которые работают на Байконуре. Наша пилотируемая космонавтика долго сохраняла высокую надежность, потому что все осознавали, что от забитого тобой болта зависит жизнь людей, - сказал "Газете.Ru" Виталий Егоров, популяризатор космонавтики. - Видимо, сейчас это ощущение ответственности не сохранилось на космодроме, в отличие от РКК "Энергия", чья система аварийного спасения сработала как надо". При этом Егоров назвал смешным и неэффективным предложение Роскосмоса вешать на сборщиков ракет камеры.

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Вместо этого он предложил руководителям отрасли устроить встречу нерадивых сборщиков ракеты с выжившими коcмонавтами.

Первая ступень всех ракет семейства "Союз" состоит из четырех конусообразных боковых блоков - "Б", "В", "Г" и "Д", на каждом из которых стоят ракетные двигатели РД-107. После выгорания топлива в боковых блоках их необходимо отделить от ракеты.

При отключении двигателей боковых блоков они начинают отставать от ракеты, и с легкостью выходят из верхнего узла связи, где срабатывает датчик отрыва шарнира.

Этот датчик запускает систему, призванную отвести отделяющийся боковой блок от центрального, чтобы исключить их соударение. Для этого в верхней, конической части морковок имеются специальные сопла, открывающиеся в сторону центрального блока, поэтому они не видны с внешней стороны ракеты. Открываясь в нужный момент, эти сопла создают реактивную струю газов наддува внутри блока и позволяют отвести боковой блок от центрального и избежать их соударения.

При срабатывании этой десятилетиями отлаженной системы, предполагают в издании, и произошел сбой, истинную причину которого только предстоит выяснить - это стало понятно в первые дни после аварии.

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Отметим, что в "Роскосмосе" опровергли сообщения об умышленном грубом нарушении технологического процесса рабочими при сборке аварийной ракеты "Союз" на Байконуре. "Это не соответствует действительности", - заявили российскому "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса". Также в госкорпорации отрицают, что якобы подобные отходы от документации ракетной сборки происходят время от времени.

В то же время, российский авиаэксперт Вадим Лукашевич заявил в Facebook: "Голливуд был прав! Нашли и исследовали ту самую первую ступень "Союза", ударившую при нештатном отделении вторую ступень ракеты. Так вот, анализ показал: тот самый отказавший узел разделения ступеней, образно говоря, забивали при сборке кувалдой. И так, как выяснилось, делали всегда! В данном случае внешним ударным воздействием при сборке в Монтажно-испытательном корпусе Байконура было погнуто крепление узла блока первой ступени".

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Напомним, 11 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". На борту направлялись к МКС космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (для него это был бы первый полет в космос). Однако во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж в спускаемой капсуле приземлился в степи Казахстана.

Как стало известно "КоммерсантЪ", основная часть экспертов, задействованных в расследовании ЧП с "Союзом-ФГ", убеждена в том, что причиной аварии стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур.