Экс-руководитель Госэкоинспекции Заика не отразил в декларациях имущества на 60 миллионов гривен, - НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ, экс-чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса ("Декларирование недостоверной информации").
По версии следствия, указанное лицо, занимая должность в центральном органе исполнительной власти, подала заведомо недостоверные сведения в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы, а также перед увольнением.
В частности, как установили сыщики НАБУ, в представленной в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" декларации 2015 года ныне бывший чиновник не отразил сведения в отношении имущества на общую сумму более 3 млн 774 тыс. грн, в декларации за 2016 - на общую сумму более 29 млн 616 тыс. грн. Кроме того, в декларации, поданной перед увольнением с занимаемой должности, экс-чиновник не внес сведения об имуществе на общую сумму около 27 млн 963 тыс. Грн.
Итак, совокупный размер незадекларированного имущества лица превышает 60 млн грн.
Напомним, Андрей Заика возглавил Государственную экологическую инспекцию в мае 2015 года. Через несколько месяцев после этого он получил выговор за то, что экоинспекторы в Николаевском и Одесском морских торговых портах проводили несанкционированные проверки судов.
11 января 2017 года Кабмин поручил провести служебное расследование о деятельности Заики на посту главы Госэкоинспекции. На время его проведения Заика был отстранен от исполнения обязанностей.
В феврале 2017 года Кабинет министров Украины уволил Андрея Заику с должности главы Государственной экологической инспекции Украины.