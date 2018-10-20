С начала года полиция задокументировала 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки, - Аброськин

Об этом первый заместитель председателя Национальной полиции Украины сообщил во время совещания по итогам работы блока криминальной полиции в течение 9 месяцев 2018 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

Вячеслав Аброськин отметил, что одна из основных задач, стоящих перед оперативными работниками, - выявление и ликвидация каналов поставки оружия и боеприпасов. Особое внимание должно быть уделено выявлению нелегальных каналов поступления оружия с востока страны в области, где ведутся боевые действия. Поэтому речь пойдет и о предупреждении преступлений, совершенных с использованием оружия.

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Первый заместитель главы Нацполиции также отметил, что на территории Украины с этой целью регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия под названием "Оружие и взрывчатка".

"Только в этом году мы уже провели две операции "Оружие и взрывчатка". За время проведения последней из них из незаконного оборота изъято и направлено на исследование 913 единиц огнестрельного оружия, 804 гранаты, 266 взрывных устройств. Также изъято почти 100 тысяч патронов и 195 кг взрывчатых веществ", - отметил Вячеслав Аброськин.

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