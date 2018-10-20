Общий уровень преступности в Украине в 2018 году снизился на 8 процентов, - Нацполиция

Об этом шла речь на совещании по подведению итогов работы блока криминальной полиции под председательством первого заместителя главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

Участники совещания отметили, что в течение 9 месяцев 2018 года в Украине уменьшилось количество зарегистрированных преступлений по сравнению с таким же периодом 2017 - с 420 тыс. до 386 тыс. уголовных правонарушений. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений из этого числа уменьшилась на 11 процентов - с 155 тыс. до 138 тыс. Наибольший массив среди совершенных преступлений составляют кражи (191 тыс.) и мошенничества (27 тыс.).

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Кроме того, уменьшилось количество умышленных убийств, совершенных на территории государства - с 1185 до 1168. Более чем на четверть снизилось количество разбойных нападений - с 2224 до 1622. На 25% зарегистрировано меньше грабежей: в 2017 году их было 14,2 тысячи, в этом года - 10,6 тыс. Краж зарегистрировано на 12% меньше (216,6 тыс. против 191,5 тыс. в этом году).

Вместе с тем, участники совещания отмечают повышение уровня раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, в течение трех кварталов 2018 года полиция раскрыла более 148 тыс. уголовных правонарушений. Удельный вес раскрытых умышленных убийств возрос до 92 процентов, по сравнению с прошлогодними 89 процентами.

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