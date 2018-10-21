Росляков, устроивший теракт в колледже Керчи, готовился к преступлению более полутора лет, - росСМИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.Ru.

Следователи выяснили, что студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. О об этом рассказал РИА "Новости" источник в правоохранительных органах. Он также добавил, что студент действовал в одиночку: "Больше непойманных стрелков нет", - заверил собеседник агентства.

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В частности, Владислав Росляков тренировался взрывать самодельные устройства – полиция уже проверяет поле, на котором это предположительно могло происходить. Как сообщают СМИ, поле находится неподалеку от дома, где жил Росляков. Сейчас оно оцеплено по периметру. Поле, по отзывам местных жителей, было заброшенным: "Здесь кошки, собаки, бомжи ходят. И все время что-то грохочет — может, мост строят, может, петарды взрывает кто-то", - рассказали РИА "Новости" местные жители.

Как выяснил "Пятый канал", перед тем, как совершить преступление, именно на этом поле 18-летний студент сжег религиозную литературу - здесь были обнаружены обгоревшие страницы Библии. На одной из них была обведена фраза: "Собери народ, мужей, жен и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали, и чтоб учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его". СМИ также сообщали, что на этом же поле перед тем, как отправиться расправляться с соучениками и преподавателями, Росляков сжег свой компьютер и телефон.

По одной из версий, взрывное устройство Росляков мог сделать из тротила, извлеченного из снарядов времен Второй мировой войны.

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"Отрабатывается версия кустарного производства самодельного взрывного устройства на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны", - рассказал представитель экстренных служб РИА "Новости". Он добавил, что в Керчи остается много боеприпасов времен Великой отечественной войны, которые время от времени находят "черные копатели". Из устройств такого рода возможно достать взрывчатое вещество, однако для этого нужно "умение и опыт".

Безопасному обращению с оружием Росляков обучался в июле - он прошел шестичасовую программу в центре подготовки в Симферополе. Как сообщает РИА "Новости", сертификат, необходимый для получения лицензии на покупку оружия, датирован 18 июля 2018 года. "Обучение проходил в июле, предоставил весь пакет документов, в том числе медицинскую справку", - сообщили агентству представители центра. Там отметили, что юноша был совершеннолетним, а программа обучения утверждена Министерством образования.

Как признался агентству представитель центра, юноша отличался от тех, кто проходил обучение, только возрастом. "Он ничем не выделялся, был спокойным, уверенным и малоразговорчивым. Он отстрелялся хорошо, на вопрос, где учился, он сказал, что занимался стрельбой. Он сдал теорию, все знал, отстрелял из гладкоствольного оружия уверенно - пробный и два зачетных выстрела", - рассказали представители центра.

Между тем, стало известно, где 18-летний Владислав Росляков взял деньги на покупку оружия. Предполагается, что он мог взять их у своей бабушки. Как сообщил сайт kp.ru, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны. В субботу, 20 октября, Галину Рослякову увезли на допрос.

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Ранее следователи выяснили, что ружье и 150 патронов к нему Росляков купил сам на законных основаниях за пять дней до трагедии. 8 сентября 18-летний студент получил разрешение на ношение оружия после того, как прошел необходимые тесты и психологическую экспертизу.

В день, когда Владислав Росляков устроил бойню в политехническом колледже, он был одет в белую майку с надписью "Ненависть" - об этом стало известно журналистам из источника оперативном штабе, созданном для расследования произошедшего.

По видеозаписям с камер наблюдения в колледже следователям уже удалось восстановить маршрут Рослякова в день нападения: он перелез через забор колледжа, зашел в здание через запасной выход, затем поднялся на второй этаж и переоделся в туалете, закрытом на ремонт. Выйдя оттуда, он открыл стрельбу из ружья по всем, кто был в поле его зрения. Затем Росляков оставил сумку с бомбой на первом этаже в столовой, снова поднялся на второй этаж, зашел в библиотеку и покончил с собой. Жертвами бойни стали 21 человек, пострадали более 50.

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В субботу в Керчи прошли похороны последней, 21 жертвы нападения на колледж - девушки, которая скончалась от полученных ранений во время транспортировки в Москву.

Между тем, еще один из пострадавших при нападении обратился за медицинской помощью - сейчас он находится в Республиканской детской клинической больнице.

Тем временем, близкие погибших при атаке на колледж обращаются за психологической помощью в психоневрологический диспансер Керчи - об этом рассказал РИА "Новости" главврач учреждения Владимир Марков. "Есть обращения родственников, родственников с детьми, работы очень много. Хотим всем помочь пережить, сгладить эту ситуацию, помочь сбросить агрессию. У многих людей это вызывает негодование и агрессию. Это нормальная реакция человека на то, что погиб близкий человек, погиб не в военных действиях, а ему стреляли в спину", - рассказал он.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".