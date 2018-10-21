Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
21.10.18 08:40

Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали. ФОТО

При исполнении служебных обязанностей в ДТП на Львовщине погиб 22-летний патрульный полицейский Назарий Присташ.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Патрульный из Харьковской области Антон Шевченко скоропостижно умер из-за болезни. ФОТО

"Сегодня утром Назарий Присташ заступил на патрулирование в составе экипажа 3 батальона патрульной полиции Львовской области, на этот раз - в последний раз. Во время патрулирования автодороги Тернополь-Львов-Рава-Русская произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате, рядовой патрульной полиции Назарий погиб на месте. Его напарник, 31-летний лейтенант полиции Остап Кутный - госпитализирован. Врачи борются за его жизнь и делают все возможное", - говорится в сообщении.

Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали 01
Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали 02
Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали 03

Смотрите также: Участница "Дизель Шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП на Киевщине. ФОТО

Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали 04
Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали 05
Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали 06
Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали 07

Фото - "Киев Оперативный"

Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали 08

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100