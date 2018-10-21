Массовая подача тепла в многоквартирные дома Киева началась, - КГГА

Об этом сообщил замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Читайте также: НКРЭКУ повысила тариф на горячую воду и отопление для Днепровского и Дарницкого районов Киева

Он отметил, что в Святошинском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах Киева фиксируют больше всего повреждений на теплосетях из-за длительного отсутствия газа.

"Именно в этих районах коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" фиксирует значительное количество повреждений сетей. Коммунальные службы работают в напряженном графике, более 40 аварийных бригад "Киевтеплоэнерго" осуществляют работу круглосуточно, а жилищно-эксплуатационные участки - без выходных, чтобы обеспечить надежную подачу теплоносителя. За последние несколько дней уже ликвидировали почти 300 повреждений", - отметил Пантелеев.

По его словам, с 15 октября к отоплению были подключены 163 больницы, 282 школы и 458 детских садов.