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21.10.18 12:20

Свыше 200 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми, - Минсоцполитики

По оценкам международных экспертов, свыше 200 тысяч украинцев стали жертвами торговли людьми за годы независимости Украины.

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Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Наталия Федорович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"За годы независимости, по оценкам международных экспертов, свыше 200 тысяч граждан Украины стали жертвами торговли людьми", - отметила Федорович.

В то же время она добавила, что структурами социальной защиты идентифицировано, то есть установлен статус, и оказана помощь менее тысячи лицам.

По словам Федорович, для Украины самой популярной является торговля людьми в виде втягивания в трудовую эксплуатацию.

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