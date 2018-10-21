Великобритания поддержала намерение США выйти из ракетного договора: РФ сделала из него "посмешище"

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

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"Нашим близким и долговременным союзником являются США, и поэтому мы решительно поддерживаем Соединенные Штаты в донесении четкого сигнала России, что ей нужно уважать обязательства по договору, который она подписала", - сказал Уильямсон.

Британский министр также обвинил Москву в том, что она сделала из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности "посмешище".

Напомним, в 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства "не обладать, не производить и не проводить летных испытаний" крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 километров и "не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет".

2 октября 2018 года постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сказала, что Россия должна прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, иначе Вашингтон попытается уничтожить ее до введения в эксплуатацию. Хатчисон позднее пояснила, что не имела в виду нанесение превентивного удара против России.

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4 октября министр обороны США Джеймс Мэттис назвал "неприемлемым" нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, Вашингтону придется аналогичным образом усилить свой потенциал, если поведение Москвы не изменится.