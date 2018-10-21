Ректор КПИ не задекларировал бизнес в Черногории и недвижимость в США, - "24 канал"

Ректор Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, председатель наблюдательного совета КП "Укроборонпром" Михаил Згуровский не указал в своих декларациях совместный с сыном бизнес в Черногории, продажу недвижимости и один из домов жены в США. Об этом говорится в расследовании Ильи Лукаша для программы "ЦРУ" на "24 канале", сообщает Цензор.НЕТ.

Згуровский в своей декларации за 2017 указал 3 млн грн. годового дохода, дом на 287 квадратных метров и участок на Крюковщине под Киевом, два автомобиля и сбережения в сумме 1,5 млн грн.

Жена Згуровского Татьяна Померанцева является гражданкой США. Ее место работы – компания "Системный анализ и решения".

Согласно декларации, Померанцева имеет дом на 150 квадратных метров в Калифорнии (США). Вместе с тем, жена отказалась предоставлять информацию о его стоимости.

С помощью официальных американских реестров студенту КПИ Александру Сависько и журналистам удалось выяснить, что Михаил Згуровский и его сын Александр Згуровский имели в США другие объекты недвижимости.

Согласно данным реестров, 5 мая 2016 года Михаил и Александр Згуровские продали два соседних земельных участка в округе Эскондидо в Калифорнии за $500 тыс.

31 мая того же года семья Згуровских (Александр и Михаил) продала соседний с участками дом на 300 квадратных метров уже за $840 тыс. В декларации ректора отсутствует информация о продаже американской недвижимости.

В октябре 2017 года сын ректора Александр Згуровский продал в соседнем округе штата Калифорния - Лейксайд - дом площадью почти 400 квадратных метров за $659 тыс.

"Подсчет доходов из декларации ректора показывает, что на покупку подобной недвижимости господину Згуровскому пришлось бы собирать средства более 10 лет", – отмечают журналисты.

"ЦРУ" также выяснило, что Татьяна Померанцева с 2011 г. является совладелицей дома площадью 200 квадратных метров на курорте Сан-Франциско, который сайты по продаже недвижимости оценивают почти в полмиллиона долларов. В декларации мужа дома тоже нет.

Кроме того, журналисты установили, что Михаил и Александр Згуровские являются соучредителями и совладельцами инвестиционно-строительной компании "Sky Development" в Черногории (г. Никшич). Она продает недвижимость в живописных уголках Балканских гор. По данным "ЦРУ", речь идет об обороте в миллионы евро.

Согласно данным сайта черногорского Министерства туризма, "Sky Development" имеет 9 разрешительных документов на реконструкцию и строительство. В документах Министерства компанию дважды называют инвестором строительных проектов, застройщиком в которых выступает "AG Project". Ее владелец Зоран Тодорович упоминается в документах как главный проектировщик компании "AG Infoplan".

"Sky Development" и "AG Infoplan" расположены по одному адресу и в одном офисе с Почетным консульством Украины в Черногории. А сам консул Предраг Милович – директор и владелец "AG Infoplan" – компании, которая строит проекты на инвестиции "Sky Development".

Журналисты также выяснили, что ректор Згуровский вручал Миловичу диплом, мантию и памятный знак "Почетный доктор КПИ".

На сайте "Sky Development" указан украинский номер телефона. Представитель "ЦРУ" позвонил по этому номеру и как потенциальный покупатель квартиры договорился о встрече в Киеве. На нее вместе с представителем компании пришел и сам Александр Згуровский, который является директором "Sky Development".

Он подтвердил, что его компания занимается строительством, а застройщиком является Милович, который предоставляет "определенный уровень протекции". В то же время Згуровский-младший отказался от официальных комментариев.

Информации о бизнесе в Черногории тоже нет в декларации ректора Згуровского.

"Не указание этих сведений влечет за собой уголовную ответственность – до 2 лет лишения свободы. Лицо занимает серьезные должности, имеет определенный доступ к госресурсу. Лицо могло получить средства нелегально, в том числе в результате совершения преступления, затем они отмываются. Уже за рубежом приобретается недвижимость. И это фактически имеет признаки отмывания – уголовного преступления", – считает юрист, член правления "Центра противодействия коррупции" Елена Щербань.