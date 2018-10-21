Из-за "минирования" больницы в Львове пришлось эвакуировать 60 человек

Во Львове аноним сообщил о заминировании 5 городской клинической больницы на ул. Чупрынки, 45. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Сообщение в полицию поступило в 1:00.

"Требований, выполнение которых могло бы предотвратить взрывы, не выдвигалось. На месте происшествия работали подразделения сил гражданской защиты области и города Львова", – говорится в сообщении.

Из больницы эвакуировали 60 человек. В 2:19 обследования территории больницы завершили. Взрывного устройства не обнаружили.

Читайте на Цензор.НЕТ: Станцию метро "Житомирская" в Киеве закрыли из-за сообщения о минировании

Нацполиция открыла криминальное производство по ч.1 ст.259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан). Если анонима отыщут, ему грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, накануне со львовского вокзала эвакуировали 800 человек из-за "минирования". Взрывчатку тогда также не нашли.

Ранее во Львове сообщили о минировании рекордного количества зданий – десяти гостиниц и фитнес-клубов, расположенных на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Науковой, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича. Ни в одном из них взрывных устройств не обнаружили. Тогда сообщение о минировании поступило по электронной почте.

Также на Цензор.НЕТ: Террористы под руководством кадровых российских офицеров оборудуют новые минные поля неподалеку от населенных пунктов на Донбассе, - ГУР