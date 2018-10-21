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21.10.18 14:34

РСЗО "Ольха" принята на вооружение ВСУ, поставка запланирована на лето 2019-го

Украинская армия получит новое поколение артиллерии – ракетный комплекс "Ольха", серийное производство которого вскоре начнется.

РСЗО "Ольха" принята на вооружение ВСУ, поставка запланирована на лето 2019-го

Об этом сообщает "Правительственный портал" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Так, благодаря этому ракетному комплексу вооруженные силы Украины укрепят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны.

Руководство конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало новое украинское оружие, прогнозирует, что армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года.

К слову, испытания "Ольхи" успешно прошли прошли в апреле и декабре 2017 года. В феврале 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщал, что серийное производство ракет для "Ольхи" начнется в конце 2018 года – начале 2019 года.

РСЗО Ольха принята на вооружение ВСУ, поставка запланирована на лето 2019-го 01

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