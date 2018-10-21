Канада поддерживает усиление санкций против РФ, - Кубив

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время своего визита в Канаду корреспонденту "Укринформа" рассказал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

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"Во время встречи с членами парламентской группы дружбы между Канадой и Украиной мы обсудили "список Магнитского" и дальнейшее расширение санкций против России. Депутаты поддерживают позицию усиления этих санкций для прекращения российской агрессии", - сказал Кубив.

Он добавил, что поставил вопрос санкций также во время встречи с министром международного развития Канады Мари-Клод Бибо и международной торговой диверсификации Джимом Карром. "Речь шла о расширении как индивидуальных санкций по "списку Магнитского", так и более широких экономических ограничительных мер, в частности из-за Керченского моста", - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

По его словам, во время разговоров с руководством Канады было упомянуто и об украинских политических заключенных, и о провокационные действия РФ в Азовском море. "Если не остановить Россию санкциями, то существует угроза милитаризации Мариуполя", - предупредил Кубив.

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Напомним, Степан Кубив сейчас находится с многодневным визитом в Канаде, в рамках которого посетит Оттаву и Торонто.