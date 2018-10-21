Пожар под Киевом: погибли двое взрослых и ребенок

В селе Горенка Киевской области во время пожара в жилом доме погибли двое мужчин и мальчик 2005 года рождения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ДСНС Украины в Киевской области.

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Один из погибших мужчин – отец погибшего мальчика, владелец дома. Тело второго мужчины спасатели обнаружили на 1-м этаже здания во время разбора конструкций, его личность еще устанавливают.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-диспетчерскую службу г. Ирпень в час ночи.

На место вызова было направлено по одному отделению от 36-й ГПСЧ г. Ирпень, 35-й ГПСЧ г. Буча и 53-ГПСП пгт. Гостомель.

По прибытию на место вызова разведкой было установлено, что возгорание возникло в одноэтажном жилом доме с мансардой. Пожар был локализован в 02.06 и полностью ликвидирован в 04.15.

В результате возгорания огнем уничтожено перекрытие и обрешетка на площади 60 м² и уничтожена внутренняя отделка стен здания на площади 60 м², а также имущество, которое находилось внутри здания.

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Пожар тушили 3 единицы техники, 12 человек личного состава.

Причина возникновения пожара пока неизвестна.

Напомним, с начала года на пожарах в Украине погиб 1291 человек и 1080 пострадали. Только в промежуток с 13 по 16 октября на пожарах погибли 26 человек, еще 13 человек пострадали.

По данным спасателей, основными причинами возникновения возгораний в квартирах является халатность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.





