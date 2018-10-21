Германия разочарована планами Трампа разорвать ракетное соглашение с Россией

Германия разочарована решением президента США Дональда Трампа разорвать договор с Россией, ограничивающий производство ракет средней и малой дальности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Реакцию немецкой дипломатии сформулировал в Twitter статс-министр МИД Германии Нильс Аннен.

"Мы разочарованы решением президента Трампа отказаться от Договора о РСМД. И будем продолжать работу по ядерному разоружению", - написал Аннен.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия также обязана соблюдать свои обязательства.

"Европа должна предотвратить наращивание арсенала ракет средней дальности!", - пишет дипломат.

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Ранее стало известно, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал позицию главы Белого дома. Он возлагает вину на Россию, которая превратила договор о РСМД в "посмешище". "Это Россия его нарушила, и это России надо привести себя в порядок", – приводит его слова издание Financial Times.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

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