Из Харькова можно будет улететь в Милан и Рим: итальянский лоукостер открывает прямое сообщение

Авиакомпания Ernest Airlines (Италия) 21 марта 2019 года планирует начать выполнять регулярные авиарейсы из Международного аэропорта "Харьков" в Рим и Милан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Вылеты из Харькова будут осуществляться три раза в неделю – по четвергам, пятницам и воскресеньям. Цена билетов – от 45 евро в одну сторону, ручная кладь и налоги включены.

В Ernest Airlines подчеркивают, что Харьков был выбран благодаря его стратегическому расположению в густонаселенном восточном регионе Украины, где высок спрос на перелеты в Италию. Отсюда украинцы часто летают туда на отдых, работу, к родственникам и друзьям, а многие итальянцы ведут бизнес в Украине.

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Компания Ernest Airlines основана в 2015 году группой шведских и итальянских инвесторов. В 2017 году авиакомпания получила сертификат европейского авиационного оператора, в июне начала осуществлять рейсы из Италии. Парк лайнеров включает самолеты Airbus A319 и A320.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов Харькова. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, Wizz Air, Turkish Airlines, Georgian Airlines, SkyUp, JoinUp, FlyDubai и многие другие другие.

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