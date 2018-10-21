Сегодня днем трое украинских воинов получили ранения, обострилась ситуация на Луганском направлении, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Операции Объединенных сил, зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

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"По сравнению с прошлыми сутками, несколько обострилась ситуация на Луганском направлении. Опорные пункты наших войск вблизи Крымского были обстреляны из минометов 82-го калибра, а наши позиции у Счастья подверглись огню из стрелкового оружия. Враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка", - говорится в сообщении.

В пресс-центре уточняют, что в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня.

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"Не удалось избежать санитарных потерь - трое украинских воинов из состава Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - резюмируют в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 октября, российские оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В одном из случаев, в районе Гнутово, противник применил противотанковую управляемую ракету. В ходе незаконных враждебных действий по всей линии соприкосновения сторон, получил ранения один военнослужащий Объединенных сил. По данным разведки, в течение суток один оккупант был уничтожен и еще четверо - ранены.