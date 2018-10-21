Европарламент примет резолюцию в связи с действиями РФ в Азовском море

Соответствующий вопрос запланирован для обсуждения во время пленарного заседания законодательного органа Евросоюза во вторник, 23 октября, в Страсбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Голосование за проект резолюции планируется в четверг, 25 октября.

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Напомним, российские силовики задерживают в акватории Азовского моря суда, направляющиеся в украинские порты. Указанные действия агрессора являются нарушением международного морского права, направленным на подрыв экономических, политических и безопасностных интересов Украины в регионе.

Напомним, Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.