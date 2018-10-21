Железнодорожная станция в Бориспольском аэропорту получила название, - "Укрзализныця"

Новая станция будет носить название Борисполь-аэропорт, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт железнодорожного ведомства.

Таким образом, путешествующие авиационным транспортом следовать по маршруту Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о функционировании железнодорожного транспорта в районе ООС

В "Укрзализныце" напоминают, что продолжается поиск названия для экспресса, который свяжет Центральный железнодорожный вокзал столицы с главным аэропортом страны.

Сейчас на станции Борисполь-аэропорт уже построены две платформы длиной по 114 метров. Продолжается укладка покрытия платформ из гранитных плит. Почти завершено строительство павильона и обустройство входной группы: ступеней, пандусов. Начато строительство навеса над платформами и павильоном. Также оснащен фундамент сооружения и смонтировано 18 из 46 стоек.

"Укрзализныця" продолжает строить скоростную линию железнодорожного сообщения между Киевом и ГП "Международный аэропорт "Борисполь".

Также читайте: Для обеспечения пассажирских перевозок в ближайшие пять лет необходимо более 111 млрд грн, - директор по стратегическому развитию "Укрзализныци" Саболевский