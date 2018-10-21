"Власти ЛНР" планируют расселять в пустующем жилье "врачей и военных", - Лисянский

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель уполномоченного ВР по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

"По источникам информации, которые у меня есть, в "ЛНР" "местные власти" начали обсуждать так называемую "программу развития ЛНР". Так вот - в рамках этой программы стал обсуждаться вопрос того, что очень много жилья пустует. Они начали обсуждать вопрос того, что это жилье надо передать в "собственность их коммунального общества". Иными словами, они разрабатывают механизм, чтобы предать законности рейдерскому захвату жилья", - рассказал он.

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По его словам, "властям ЛНР" это нужно, чтобы в пустующие квартиры расселять военных и врачей.

"Им это нужно, им эти квартиры нужны, чтобы расселять военных и врачей, которые прибывают. Местные жители же видят, что заезжают российские военные. Они разрабатывают такое подобие закона, они его пока обсуждают. Там же была недавно информация, что врачам запретили выезд на территорию Украины и РФ. По моей информации, квартиры нужны врачам и военным. Там ведь уже были случаи, когда квартиры забирали. Речь идет об однокомнатных квартирах. Я думаю, что за красивыми словами о "расквартировании", они будут просто захватывать жилье", - сообщил он.

По его словам, местные жители рассказывали, что так называемые власти ходили по домам и составляли списки пустующих квартир.

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"Когда Украина восстановит целостность - это все будет нивелировано (незаконный захват и продажа квартир. - Ред.). Местные говорят, что составляются списки местными так называемыми администрациями пустующих квартир. Мне сообщили о таких действиях в Антраците, Красном Луче и Свердловске", - резюмировал он.