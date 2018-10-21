В больницы обратились уже 50 пострадавших при нападении на техникум в Керчи, - оккупационные власти

Об этом сообщает "министерство здравоохранения" оккупированного Крыма, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, 21 октября в больницы Керчи обратились еще трое пострадавших - двое детей и один взрослый.
При этом одного пострадавшего уже выписали из Симферопольского больницы №6.
По состоянию на 21 октября в медучреждениях Крыма лечатся 25 человек. Еще столько же пациентов оккупационные власти перевезли в больницы Москвы и Краснодарского края.
Общее количество пострадавших, в том числе тех, кто находится на амбулаторном лечении, возросло до 77 человек.
Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.