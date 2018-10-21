Спецназ на учениях этим летом успешно проник и "организовал" диверсии на всех проверяемых арсеналах, - Бутусов. ФОТО

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его информации, в ходе операции успешно выполнить задачи спецназу удалось на всех проверяемых объектах.
"Одна из групп спецназа беспрепятственно прошла на территорию одного из арсеналов прямо днем. Их никто не заметил на арсенале. Они обошли ряд площадок хранения боеприпасов и произвели фиксацию", - написал он, прикрепив в подтверждение фотографию, которая означает "арсенал уничтожен". Указанное хранилище находится в центральной Украине.
"Спецназовцы подготовили отчеты об операциях, и были уверены, что их труд не пропал даром - дыры в обороне баз будут закрыты, охрану усилят. К сожалению, поскольку президент Порошенко решил, как обычно, не привлекать к ответственности каких-либо должностных лиц, надеяться, что будет наведен порядок на складах не приходится. Но надо предупредить личный состав - угроза близко. Скоро выборы, и РФ захочет вновь атаковать арсеналы, разведка этих объектов ведется. У нас осталось всего три стратегических арсенала, которые враг захочет атаковать в первую очередь - это Цветоха, Ушомир, Россошки. Есть склады поменьше - они также под угрозой", - подчеркнул журналист.
Он напомнил, что наиболее уязвимы открытые площадки, где хранятся зенитные ракеты и реактивные снаряды систем залпового огня. "Все три взрыва в Балаклее, Калиновке и Ичне начинались с воспламенения хранилища ракет. Разлет ракет приводит к гарантированному поражению арсенала по всей площади. Обычный взрыв к воспламенению не приводит - надо чтобы сработал двигатель, тогда начнется пожар, и начнут стартовать другие ракеты. Каждая диверсия на арсенале была осуществлена с помощью детального изучения обстановки агентурой противника, в том числе, вероятно, внедренной на арсеналы", - резюмировал Бутусов.
Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").