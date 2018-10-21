Изуродованный выстрелом Росляков, покончивший с собой в библиотеке колледжа оккупированной Керчи. ФОТО 18+

Как пишет Цензор.НЕТ, почти сразу после трагедии в Telegram-канале 112 опубликовали фотографии тела 18-летнего Владислава Рослякова, который совершил самоубийство в библиотеке политехнического колледжа в Керчи после массового убийства.

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На следующем снимке, по информации редакции, также запечатлен Росляков. Она не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним и восприимчивым людям.

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Отметим, что Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в колледже в оккупированной Керчи, судя по его странице в соцсети, был фанатом президента РФ Владимира Путина и поддерживал агрессию РФ против Украины. В частности, для своего аккаунта на "Вконтакте" он использовал стилизованный портрет Путина.

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Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

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Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.