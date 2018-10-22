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22.10.18 00:10

На двух мужчин в лесу на Харьковщине упало дерево, один из них скончался в больнице, - полиция

На Харьковщине во время сбора грибов на двух мужчин упало дерево. В результате происшествия пострадавшие были доставлены в больницу, где один из них умер.

нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковщины, 20 октября в 16:52 в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи из леса, который расположен вблизи поселка Старица Волчанского района, были доставлены двое братьев - 23- и 30-летний жители города Волчанск. Не приходя в сознание, 23-летний парень скончался в больнице.

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Предварительно установлено, что на ребят в лесу во время сбора грибов упало дерево.

Следователями решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.

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